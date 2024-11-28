Президент РФ рассказал о принципе работы нового российского оружия.
Применение сразу нескольких ракет «Орешник» по одному месту сопоставимо по мощи с ударом ядерной бомбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что температура поражающих элементов нового российского оружия составляет порядка четырех тысяч градусов.
Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль, — заявил президент.
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28.11.2024 85