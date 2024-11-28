Мощность ядерной боеголовки «Орешник» сравнили с «45 Хиросимами»

Российская баллистическая ракета «Орешник» сможет доставлять ядерные заряды мощностью до 900 килотонн, сообщает госпортал «Объясняем.рф».

В ядерном варианте ракета может переносить заряды, эквивалентные 45 атомным взрывам в Хиросиме. Дальность поражения «Орешника» составляет до 5,5 тыс. км. Ракета способна развить скорость до 10 Махов (12 380 км/ч) и нести боевую часть массой до 1,5 тонн.