Мощность ядерной боеголовки «Орешник» сравнили с «45 Хиросимами»

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Российская баллистическая ракета «Орешник» сможет доставлять ядерные заряды мощностью до 900 килотонн, сообщает госпортал «Объясняем.рф».

В ядерном варианте ракета может переносить заряды, эквивалентные 45 атомным взрывам в Хиросиме. Дальность поражения «Орешника» составляет до 5,5 тыс. км. Ракета способна развить скорость до 10 Махов (12 380 км/ч) и нести боевую часть массой до 1,5 тонн.

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Фото: t.me/obyasnayemrf
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Фото: t.me/obyasnayemrf
photo_2024-11-28 09.28.09
Фото: t.me/obyasnayemrf
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