Схватить за руку прямо в полете певицу успел поклонник.
Певица Диана Арбенина едва не пострадала во время своего концерта в Петербурге.
Накануне артистка выступала в клубе «А2». В какой-то момент исполнительница направилась вдоль трибуны с фанатами по балкону с сетчатым полом, который не выдержал и порвался.
Находившийся рядом фанат успел схватить певицу и помог ей подняться.
Позже в своих соцсетях Арбенина поблагодарила зрителей за помощь.
Доверие! Люди магниты — притягивают, — написала артистка.
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28.11.2024 52