Арбенина рухнула с балкона во время выступления в Петербурге — видео

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Схватить за руку прямо в полете певицу успел поклонник.

Певица Диана Арбенина едва не пострадала во время своего концерта в Петербурге.

Накануне артистка выступала в клубе «А2». В какой-то момент исполнительница направилась вдоль трибуны с фанатами по балкону с сетчатым полом, который не выдержал и порвался.

Находившийся рядом фанат успел схватить певицу и помог ей подняться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позже в своих соцсетях Арбенина поблагодарила зрителей за помощь.

Доверие! Люди магниты — притягивают, — написала артистка.
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28.11.2024 52
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