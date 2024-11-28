Схватить за руку прямо в полете певицу успел поклонник.

Певица Диана Арбенина едва не пострадала во время своего концерта в Петербурге.

Накануне артистка выступала в клубе «А2». В какой-то момент исполнительница направилась вдоль трибуны с фанатами по балкону с сетчатым полом, который не выдержал и порвался.

Находившийся рядом фанат успел схватить певицу и помог ей подняться.

Позже в своих соцсетях Арбенина поблагодарила зрителей за помощь.

Доверие! Люди магниты — притягивают, — написала артистка.