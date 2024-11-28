Пожилая жертва мошенников попыталась обмануть на деньги другого пенсионера в Петербурге

В полицию обратилась супруга 84-летнего пенсионера и рассказала, что ее муж поехал отдавать 150 тысяч рублей неизвестной.

Пожилому петербуржцу дозвонились телефонные мошенники и по телефону убедили, что деньги нужно передать якобы для «сохранности» накоплений. Правоохранители выехали на место встречи жертвы и злоумышленницы на улице Тельмана.

Задержана 72-летняя женщина. Вероятно, она была недавно завербована телефонными мошенниками, которые таким же образом украли деньги у нее самой. Заведены уголовные дела.