Пожилая жертва мошенников попыталась обмануть на деньги другого пенсионера в Петербурге

В полицию обратилась супруга 84-летнего пенсионера и рассказала, что ее муж поехал отдавать 150 тысяч рублей неизвестной.
Пожилому петербуржцу дозвонились телефонные мошенники и по телефону убедили, что деньги нужно передать якобы для «сохранности» накоплений. Правоохранители выехали на место встречи жертвы и злоумышленницы на улице Тельмана.
Задержана 72-летняя женщина. Вероятно, она была недавно завербована телефонными мошенниками, которые таким же образом украли деньги у нее самой. Заведены уголовные дела.
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05.02.2021 4866