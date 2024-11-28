В Волховском районе спасли пропавшего рыбака

Мужчина отправился на лодке за рыбой и перестал выходить на связь.

В Волховском районе Ленинградской области спасли местного жителя, который отправился рыбачить и перестал выходить на связь.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе, мужчина пропал в деревне Сторожно. Попытки близких дозвониться до местного жителя не увенчались успехом.

Аварийно-спасательная служба области получила сообщение о происшествии. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога провели поиски, обнаружили пропавшего и доставили обратно в деревню. Медицинская помощь мужчине не понадобилась, — рассказали в службе.