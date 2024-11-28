Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Народная артистка РФ Вера Карпова ушла из жизни в возрасте 91 года.

На 92-м году жизни скончалась актриса петербургского театра Комедии им. Н.П. Акимова Вера Александровна Карпова. Губернатор Петербурга Александр беглов выразил соболезнования коллегам и близким артистки.

Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, коллегам, театральному сообществу, всем почитателям ее таланта, — обратился градоначальник.

За всю карьеру Народная артистка РФ успела сняться в десятках фильмах и сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей».