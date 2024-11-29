Стало известно, где в России продаются самые дешевые новые автомобили

Аналитики назвали регионы, где приобрести абсолютно новый авто обойдется дешевле.

Исследование, проведенное банками ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог», показало, что самая низкая стоимость новых автомобилей на российском рынке наблюдается в Поволжском федеральном округе. Здесь средняя цена новых автомобилей составляет в пределах 2,5 млн рублей, сообщают «Известия».

На втором месте рейтинга находится Северный Кавказ, где средняя цена нового автомобиля достигает около 2,7 млн рублей. Этот регион также лидирует по темпам роста цен — плюс 21% по сравнению с прошлым годом.

В топ-3 регионов с самыми низкими ценами на новые машины также вошел Уральский федеральный округ. Здесь цены чуть выше — 2,7 млн рублей, с годовым ростом на 14%.

В целом средняя цена нового легкового автомобиля в России за первые 10 месяцев 2024 года выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и достигла 3 млн рублей.