Эксперты назвали автомобили с пробегом, которые продаются быстрее всего

В рейтинг вошли три самых быстро продаваемых автомобиля в стране.

Аналитики портала «Авто.ру» представили рейтинг самых быстро реализуемых автомобилей на вторичном рынке России.

Абсолютным лидером по скорости продажи стала Toyota Corolla 2020 года выпуска. С пробегом 24 тысячи километров автомобиль, выставленный за 1,5 миллиона рублей, привлек внимание 76 потенциальных покупателей всего за одни сутки с момента публикации объявления.

Второе место в рейтинге занял кроссовер Kia Sorento (2020 год выпуска) с пробегом 26,6 тысяч километров. За автомобиль стоимостью 3,6 миллиона рублей поступило 74 звонка от заинтересованных покупателей.

Замыкает тройку лидеров отечественный внедорожник «Нива» 2021 года выпуска. Автомобиль с пробегом 89,9 тысяч километров, оцененный в 650 тысяч рублей, вызвал интерес у 59 потенциальных покупателей и был продан в течение двух дней.