Еще 237 домов в Ленобласти получили возможность подключиться к природному газу

Новые сети общей протяженностью 18 км построены в Каменногорске, на Вокзальной в Сосново, на Брусничной и Земляничной в Приозерске.

«Продолжаем реализацию поручения Президента России о социальной догазификации. Ленобласть входит в топ-10 регионов по реализации программы. До земельных участков жителей газопроводы строятся бесплатно, а на работе внутри участка и в частном доме выделяется субсидия от 180 до 300 тысяч рублей. Сети подведены более чем к 35000 участков, полностью подключено более 12800 домов», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК области Сергей Морозов.

Как рассказали в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», сейчас от жителей Ленобласти принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.