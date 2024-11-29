В России расширят список товаров, запрещенных к продаже с истекшим сроком годности

Правительство РФ расширило список товаров, продажа которых с просроченным сроком годности или без необходимой маркировки будет запрещена.

Согласно новому постановлению правительства, с 1 сентября 2025 года под запрет попадут лекарственные препараты для ветеринарного применения, велосипеды и велосипедные рамы. С 1 октября того же года в перечень войдут красная и чёрная икра, безалкогольное пиво и технические средства реабилитации.

Затем с 1 марта 2026 года в список запрещенных к продаже с истекшим сроком годности добавится корм для животных в потребительской упаковке, а с 1 мая 2026 года – растительное масло и масложиры.