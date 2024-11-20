В сосисках известных брендов нашли опасный компонент, вызывающий проблемы с иммунитетом и ЖКТ

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении четырех компаний.

В ходе проверки качества мясной продукции в российских магазинах обнаружен запрещенный и опасный для здоровья фермент — микробная трансглютаминаза. Этот компонент, известный как «мясной клей», может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем, включая нарушения работы иммунной системы, кишечника и повышать риск онкологических заболеваний. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Проверка, проведенная в торговых точках Мордовии, выявила нарушения у нескольких крупных производителей из Владимирской, Пензенской и Псковской областей. Особую тревогу вызывает обнаружение запрещенного фермента в продукции, предназначенной для детского питания.

Кроме того, в ходе проверок Россельхознадзора были выявлены нарушения в молочной продукции. В частности, обнаружено использование некачественного растительного жира в плавленых сырках и молоке одного из саратовских производителей. Также запрещенный фермент найден в твороге, поставляемом в образовательные учреждения и предприятия общественного питания.

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении четырех российских компаний-экспортеров, — указано в сообщении.