Стоимость бутерброда с красной икрой за год выросла более чем на 40%

В среднем россиянин может купить на зарплату 821 бутерброд, подсчитали аналитики.
Российская консалтинговая компания НЭА опубликовала результаты исследования, согласно которым цена бутерброда с красной икрой за последний год выросла на 44%.
По словам аналитиков, это максимальный показатель за последние пять лет. Самый дорогой бутерброд сегодня продается в Мурманской области – 149 рублей. Жители Центральной России имеют наибольшие финансовые возможности для приобретения этой закуски, в то время как жители Северного Кавказа – меньше всего.
В среднем, россиянин может позволить себе купить 821 бутерброд с красной икрой на зарплату.
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