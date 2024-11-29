Россиянам, заранее купившим путевки за границу, придется за них доплатить

Российские туристы, купившие забронировавшие путевки за рубеж, будут вынуждены доплатить из-за изменения валютного курса.

Россиянам придется доплатить за ранее купленные туры за границу по новому курсу. На текущий момент отдых за границей уже подорожал на 10 процентов.

Проблем внезапно добавил курс доллара: на момент покупки путевок он составлял 100 рублей, сейчас же число стремительно растет к 110 рублям», — пишет Shot.

Туристы, которые уже внесли 30 процентов от стоимости тура, должны будут оплатить оставшиеся 70 процентов по новому курсу. В случае отказа, первая часть оплаты, как и сам тур, будет потеряна.