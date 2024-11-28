Эксперт рассказал, ждать ли подорожания доллара до 150-200 рублей

По мнению аналитика, такой курс невозможен. Причин для подобного обвала рубля нет.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в интервью «Газете.ру» заявил, что нет объективных причин ждать курс доллара в 150-200 рублей.
Эксперт отметил, что периоды снижения курса рубля часто сопровождаются прогнозами более серьезной девальвации.
Появляются прогнозы и по 150 рублей, и по 200 рублей за доллар. Но обычно такие прогнозы трудно обосновать чем-то, кроме «черных лебедей» в экономике или геополитике, экстраординарных событий, вероятность реализации которых на самом деле очень мала. Объективных экономических причин ожидать доллар на таких уровнях в 2025 году нет. Достижение даже 120 рублей за доллар вряд ли возможно, — заявил эксперт.
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