Эксперт рассказал, ждать ли подорожания доллара до 150-200 рублей

По мнению аналитика, такой курс невозможен. Причин для подобного обвала рубля нет.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов в интервью «Газете.ру» заявил, что нет объективных причин ждать курс доллара в 150-200 рублей.

Эксперт отметил, что периоды снижения курса рубля часто сопровождаются прогнозами более серьезной девальвации.

Появляются прогнозы и по 150 рублей, и по 200 рублей за доллар. Но обычно такие прогнозы трудно обосновать чем-то, кроме «черных лебедей» в экономике или геополитике, экстраординарных событий, вероятность реализации которых на самом деле очень мала. Объективных экономических причин ожидать доллар на таких уровнях в 2025 году нет. Достижение даже 120 рублей за доллар вряд ли возможно, — заявил эксперт.