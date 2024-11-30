Водитель погиб в лобовом столкновении в Приозерском районе

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На трассе «Ушково – Гравийное» в Приозерском районе 30 ноября в 09:15 Skoda Rapid под управлением 29-летнего водителя въехал во встречный Hyundai Solaris, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В результате аварии водитель первого автомобиля скончался на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением на опасном повороте, левом закруглении дороги.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: t.me/spb_police78

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