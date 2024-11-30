Российского предпринимателя избрали президентом Международной федерации фехтования

Российского предпринимателя Алишера Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает РИА «Новости».

Выборы прошли на конгрессе организации 30 ноября в Ташкенте. Алишер Усманов поблагодарил FIE за доверие и поддержку. И подчеркнул, что решил баллотироваться из-за 103 национальных федераций, поддержавших его кандидатуру.

Его соперником стал швед Отто Дракенберг, которого поддержала только одна федерация – шведская.

Алишер Усманов возглавляет FIE с 2008 года. В 2022-м он приостановил исполнение обязанностей президента из-за санкций ЕС. Алишер Усманов также является мастером спорта по фехтованию, в 1970-е годы выступал за сборную Узбекистана по сабле.