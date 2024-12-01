Мошенники научились взламывать телефоны с помощью открыток в мессенджерах: предупредите бабушку

Аферисты рассылают зараженные вирусами картинки. Если открыть открытку, существует риск потери личных данных.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова предупредила о распространении мошеннических схем, связанных с рассылками открыток с расширением gift и картинок в уменьшенном размере. Такие материалы могут содержать вредоносный код, который помогает злоумышленникам собирать персональные данные пользователей.

Храпунова отметила, что мошенники часто используют мессенджеры для своей деятельности. В их сообщениях могут содержаться не только вредоносные ссылки, но и сфабрикованные тексты, а также вложения в виде фотографий или картинок.

Многие обмениваются практически ежедневно картинками – открытками с расширением gift. При нажатии картинка «оживает», становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку, — заявила эксперт.

Кроме того, она обратила внимание на изображения меньшего размера, которые рассылают аферисты и требуют увеличения для просмотра. Сделано это специально, чтобы пользователь нажал на файл.

Просмотр изображения может перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберет персональные данные, а пользователь этого и не заметит, — предупредила эксперт в беседе с РИА Новости.