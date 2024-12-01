Поставки мандаринов из Турции сократились за неполный год на 20%

Турция являлась крупнейшим импортером этих цитрусовых в Россию.

Турция сократила объем поставок мандаринов на 20% в период с января по октябрь 2024 года. По данным РИА Новости, импорт из Турции уменьшился до 161,3 тысячи тонн. За аналогичный период прошлого года было завезено 202,3 тысячи тонн фруктов.

Кроме того, в этом году с июня по сентябрь поставки мандаринов были полностью остановлены. В октябре экспорт возобновился, но его объем оказался почти на 29% ниже, чем в прошлом году.