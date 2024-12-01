Стоимость продуктов для новогоднего стола выросла на 13,5%

Цены на продукты для новогодних стола в этом году выросли на 13,5%, до 9 140 рублей.

В новогоднюю корзину входят 2 кг курицы, полкило картофеля, чеснок (для горячего блюда), по 600 граммов огурцов и помидоров, а также 300 граммов зелени (для овощной нарезки), 800 граммов солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов различной колбасы (закуски). Также в расчеты вошли продукты для «Оливье» и «Селедки под шубой» на четверых человек и бутербродов со шпротами и икрой, а еще 800-граммовый торт, фрукты, ряд алкогольных напитков, включая шампанское, минеральная вода, чай и сок.

Вам будет интересно Экономист рекомендовал россиянам заранее купить продукты и алкоголь на Новый год Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал заранее купить продукты и алкоголь на Новый год, потому что ближе к празднику вся... 11.11.2024 383

Аналогичная корзина в прошлом году обошлась бы в 8 050 рублей, а в этом году она стоит 9 140 рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.