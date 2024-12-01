Сергей Перминов заявил, что введение туристического налога в Выборге повысит качество туробъектов

В Выборге с 1 января 2025 года вводят туристический налог. Его сумма составит 1% от стоимости проживания в гостиницах и отелях, но не менее 100 рублей за сутки. Местные власти рассчитывают за год получить прибыль в районе 20 млн рублей.

Поможет ли такая мера поддержать туристические объекты и развивать туристскую инфраструктуры, и последуют ли примеру Выборга другие туристические города Ленобласти рассказал 47channel сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов.

Он отметил, что доходы от туристического налога будут поступать в бюджет города, чтобы служить совершенствованию инфраструктуры для путешественников, даст новые возможности сделать маршруты более удобными и оснащенными. Что, в свою очередь, будет вести к дальнейшему росту турпотоков, подчеркнул сенатор. Позитивный опыт таких инвестиций по стране уже себя проявил.

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