Сергей Перминов заявил, что введение туристического налога в Выборге повысит качество туробъектов

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В Выборге с 1 января 2025 года вводят туристический налог. Его сумма составит 1% от стоимости проживания в гостиницах и отелях, но не менее 100 рублей за сутки. Местные власти рассчитывают за год получить прибыль в районе 20 млн рублей.

Выборг
Фото: Pexels.com

Поможет ли такая мера поддержать туристические объекты и развивать туристскую инфраструктуры, и последуют ли примеру Выборга другие туристические города Ленобласти рассказал 47channel сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов.

Он отметил, что доходы от туристического налога будут поступать в бюджет города, чтобы служить совершенствованию инфраструктуры для путешественников, даст новые возможности сделать маршруты более удобными и оснащенными. Что, в свою очередь, будет вести к дальнейшему росту турпотоков, подчеркнул сенатор. Позитивный опыт таких инвестиций по стране уже себя проявил.

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28.11.2024 238
«Неповторимые выборгские достопримечательности известны широкому числу сограждан и притягательны в любое время года. Многое сделано для восстановления объектов за последние годы, и эта работа обязательно продолжится. Чтобы и жителям, и гостям субъекта эта одна из столиц нашего событийного туризма, дарила год от года во всей красе свой средневековый шарм», — отметил Сергей Перминов.
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