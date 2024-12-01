Пищевая соль в России за год подорожала на 27%

Средняя стоимость упаковки пищевой соли в 2024 году увеличилась на 27%, до 46 рублей за полкилограмма. Соль стала самым подорожавшим продуктом в России.

На втором месте оказалось растительное масло, литр которого подорожал на 24% — до 150 рублей, на третьем — картофель, килограмм которого также вырос в цене на 24% — до 77 рублей, говорится в исследовании «Контур.Маркета», которое есть в распоряжении ТАСС.

Средняя стоимость продуктовой корзины в России за год выросла на 13%. Единственным подешевевшим продуктом стал сахар, его цена снизилась на 16%.