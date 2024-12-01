В Госдуме обвинили мигрантов в росте курса доллара

Мигранты выводят заработанные на территории России средства на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара, считает депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

В своем тг-канале он выразил беспокойство масштабами вывода средств из экономики РФ, связанных с денежными переводами мигрантов в государства их происхождения. По мнению парламентария, эти суммы существенно влияют на валютный рынок и ослабляют рубль.

По словам Матвеева, мигранты и их диаспоры каждый год скупают в российских банках валюту на десятки миллиардов долларов, стимулируя спрос на доллары и ослабляя рубль.

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Он также отметил, что многие дружественные страны СНГ ввели санкции против российских банков и отказались от работы с картами «МИР», что затрудняет рублевые переводы в эти государства из РФ. Это вынуждает мигрантов вывозить валюту из России наличными, усиливая давление на курс рубля, добавил парламентарий.