Выборг остался без воды из-за серьезной аварии

В Выборге из-за аварии на водоводе в южной части города с 23 часов 1 декабря приостановлено холодное водоснабжение. В «Леноблводоканале» отмечают, что авария серьезная.

Специалисты работают над ликвидацией аварийной ситуации и делают все возможно для скорейшего решения. На время работ для жителей будет организован подвоз воды автоцистернами.

Уточнить информацию о ходе работ можно по номеру единой аварийной службы «Леноблводоканала» 8 (812) 409-00-01.