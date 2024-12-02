Глава киевского режима признал, у ВСУ нет шансов вернуть утерянные территории страны.
Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не сможет вернуть утраченные территории страны. Для урегулирования конфликта необходимо искать дипломатические пути, признал главарь киевского режима в интервью иностранной прессе.
У нашей армии для этого нет сил. Это правда, — заявил Зеленский.
Вам будет интересно
Киев неоднократно предпринимал попытки наносить удары по объектам государственной важности. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не раз пытался...
28.11.2024 220