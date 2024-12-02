«Это правда»: Зеленский сделал неожиданное заявление о потерянных территориях Украины

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Глава киевского режима признал, у ВСУ нет шансов вернуть утерянные территории страны.

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не сможет вернуть утраченные территории страны. Для урегулирования конфликта необходимо искать дипломатические пути, признал главарь киевского режима в интервью иностранной прессе.

У нашей армии для этого нет сил. Это правда, — заявил Зеленский.
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28.11.2024 220
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