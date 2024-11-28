Путин: Украина не раз пыталась атаковать Москву и Петербург

Киев неоднократно предпринимал попытки наносить удары по объектам государственной важности.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не раз пытался наносить удары по важным объектам в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом глава государства сообщил в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

Киевский режим неоднократно пытался нанести удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве, — заявил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что целью нового российского оружия «Орешник» могут быть центры принятия решений, расположенные в Киеве. Также рассматривается возможность ударов по предприятиям оборонной промышленности и военным объектам на Украине.