В Выборге прошел Кубок губернатора Ленобласти по грэпплингу

В рамках соревнований встретились 300 спортсменов не только из 47-го региона, но и спортсмены из других регионов страны.
В Выборге состоялся Кубок губернатора Ленобласти по грэпплингу, собравший около 300 участников в возрасте от 12 до 35 лет из 33 спортивных клубов России.
Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: грэпплинг и грэпплинг-ги (стили ближнего боя).
В дисциплине грэпплинг все призовые места завоевали команды из Санкт-Петербурга. Ленинградская область заняла третье место в грэпплинге-ги, уступив первое и второе места командам из Северной столицы и Карелии.
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