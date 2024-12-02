В Выборге прошел Кубок губернатора Ленобласти по грэпплингу

В рамках соревнований встретились 300 спортсменов не только из 47-го региона, но и спортсмены из других регионов страны.

В Выборге состоялся Кубок губернатора Ленобласти по грэпплингу, собравший около 300 участников в возрасте от 12 до 35 лет из 33 спортивных клубов России.

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: грэпплинг и грэпплинг-ги (стили ближнего боя).

В дисциплине грэпплинг все призовые места завоевали команды из Санкт-Петербурга. Ленинградская область заняла третье место в грэпплинге-ги, уступив первое и второе места командам из Северной столицы и Карелии.