В Ленобласти началась предновогодняя акция по сбору кормов для животных

Регион проводит акцию «Сытый Новый год» в четвертый раз.
Многофункциональные центры Ленобласти совместно с Управлением ветеринарии запускают традиционную благотворительную акцию «Сытый Новый год».
Жители региона могут помочь бездомным животным, передав в любой МФЦ или на госветстанции сухой корм, лакомства и игрушки для кошек и собак.
Акция продлится до 30 декабря.
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