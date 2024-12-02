В Ленобласти началась предновогодняя акция по сбору кормов для животных

Регион проводит акцию «Сытый Новый год» в четвертый раз.

Многофункциональные центры Ленобласти совместно с Управлением ветеринарии запускают традиционную благотворительную акцию «Сытый Новый год».

Жители региона могут помочь бездомным животным, передав в любой МФЦ или на госветстанции сухой корм, лакомства и игрушки для кошек и собак.

Акция продлится до 30 декабря.