Трамп назвал злоупотреблением решение Байдена помиловать сына

Ранее Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам.

Будущий президент США осудил Джо Байдена за его решение помиловать сына по двум уголовным делам.

Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, «заложников» 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия, — написал Трамп в своих соцсетях.

Трамп имеет ввиду протестные акции в 2021 году, которые произошли после выборов президента. Тогда участников волнений, ворвавшихся в Конгресс США, арестовали. Некоторых из них до сих пор не отпустили.