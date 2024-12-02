Двое детей на самокатах столкнулись во Всеволожском районе. У одного переломы обеих костей голени

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Самокат
Фото: Baltphoto.ru

Полиция начала проверку по факту столкновения двух несовершеннолетних на самокатах на Каштановой аллее в Кудрово Всеволожского района.

Один из участников происшествия, 10-летний ребенок, попал в больницу с закрытым переломом обеих костей голени.

Пострадавший объяснил полиции, что 1 декабря ехал на своем самокате, когда возле дома № 2 на него наехал другой, тоже на самокате, только на электрическом. А после наезда скрылся.

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24.07.2024 2011
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