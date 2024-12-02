Соцфонд опубликовал график выплат пособий в декабре

Начисления будут производиться в три даты последнего месяца года.

Соцфонд РФ представил график зачисления ежемесячных выплат семьям с детьми в декабре.

Как сообщили в Фонде, пособия будут переведены на банковские карты и счета 3, 5 и 6 декабря. Зачисление выплат при этом осуществляется в новом месяце за предыдущий. Если дата выплаты приходится на выходной день, средства будут зачислены накануне.

Поэтому в этом месяце выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям осуществляется 6, а не 8 числа. Обратите внимание, деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счёт утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня, — предупредили в Соцфонде.