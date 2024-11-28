Стало известно, кому в декабре начислят двойные пособия и пенсии

Часть граждан в декабре смогут получить двойные выплаты, рассказали в Госдуме.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что россиянам, получающим пенсии и пособия в начале месяца, начислят выплаты за январь в декабре. Об этом парламентарий рассказала порталу aif.ru.

По словам Бессараб, все, кто обычно получает выплаты в первые числа месяца, включая пенсии, пособия и другую материальную поддержку, будут получать их до наступления праздничных дней.

Выплаты, которые обычно приходятся на период с 1 по 8 января, будут начислены россиянам до 28 декабря.