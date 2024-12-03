Оператор связи выплатит компенсацию за бездействие при телефонном мошенничестве пострадавшему пенсионеру из Низино

Ломоносовский суд 2 декабря постановил выплатить 84-летнему жителю деревни Низино 350 тысяч рублей компенсации на причиненный вред. В июле 2023 года после разговора с телефонными мошенниками он лишился 250 тысяч рублей.

Проверка показала, что сотовая компания не определила и не заблокировала подозрительный подменный номер, с которого звонили преступники. А это предусмотрено законом.

Оператора привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области связи).