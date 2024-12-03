Новый препарат от ВИЧ показал 99% эффективность

Средство профилактики иммунодефицита разработали американские ученые.

Клинические испытания препарата «Ленакапавир» продемонстрировали его значительное преимущество перед существующими методами профилактики ВИЧ.

«Ленакапавир» представляет собой новый инъекционный препарат, который необходимо принимать каждые шесть месяцев для предотвращения заражения вирусом иммунодефицита.

Исследование, проведенное учеными Университета Эмори, показало, что «Ленакапавир» обеспечивает защиту от ВИЧ в 99% случаев. Это значительно выше, чем таблетки «Трувада», которые нужно принимать ежедневно.