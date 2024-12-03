По оценкам участников рынка, подорожание произойдет в следующем году.

Участники fashion-рынка предупредили о высокой вероятности роста цен на одежду в 2025 году.

Как рассказала директор ООО «ЛедиШарм» Ирина Миронова, всему виной — нестабильный курс доллара, подорожание сырья, рост кредитных ставок и увеличение НДС в 2025 году.

Все это приведет к тому, что одежда станет дороже на 10-15%, а может и на все 20%, пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на эксперта.