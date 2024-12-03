Эксперты прогнозируют пик ставок по вкладам этой зимой

В преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!», который пройдет 4-5 декабря в Москве, эксперты поделились мнением, что пик ставок по депозитам придется на эту зиму. Средние максимальные ставки у основных банков в конце декабря могут достичь 21-22%, но в 2025 году банки уже не будут повышать ставки столь же значительно.

Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его оценке, текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%. Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия – до 24-25% годовых.

«В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда – 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться», — отметил Георгий Горшков.