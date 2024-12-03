В Петербурге школьницу увезли в реанимацию из кафе с острым отравлением

У 15-летней девочки диагностировали отравление неизвестным препаратом.
В Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после посещения ресторана быстрого питания.
Девочке стало плохо в кафе на Невском проспекте. Сотрудники заведения обратили внимание на странное поведение школьницы и вызвали скорую помощь. Позже врачи диагностировали у нее отравление неизвестным психотропным препаратом и госпитализировали девочку в тяжелом состоянии.
Полиция устанавливает обстоятельства ЧП.
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29.11.2024 231