В Петербурге школьницу увезли в реанимацию из кафе с острым отравлением

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У 15-летней девочки диагностировали отравление неизвестным препаратом.

В Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию после посещения ресторана быстрого питания.

Девочке стало плохо в кафе на Невском проспекте. Сотрудники заведения обратили внимание на странное поведение школьницы и вызвали скорую помощь. Позже врачи диагностировали у нее отравление неизвестным психотропным препаратом и госпитализировали девочку в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП.

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