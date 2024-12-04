Россиян предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами

Налоговый юрист Александр Хаминский предупредил о новой схеме мошенничества.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных или контролирующих органов. Аферисты сообщают о якобы незадекларированных доходах и угрожают конфискацией имущества, предлагая оплатить мнимый налог через QR-код, ведущий на подконтрольный мошенникам счет.

В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается, — цитирует эксперта РИА Новости.