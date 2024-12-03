Детям-сиротам в Ленобласти сократили срок найма квартиры до момента приватизации

Сегодня, 3 декабря, депутаты Ленобласти привели региональное законодательство в соответствие с федеральным. Теперь у детей-сирот есть возможность сокращения срока действия договора найма с 5-ти до 3-х лет.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, 3 декабря депутаты приняли проект закона, вносящий изменения в статью 2 областного закона № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований области отдельными государственными полномочиями области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В июне законодатели внесли изменения в закон «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», которыми предусмотрели возможность сокращения срока действия договора найма с 5-ти до 3-х лет.

Нынешним же законопроектом депутаты наделяют органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области полномочием по принятию решения о сокращении срока действия договора найма или решения об отказе в сокращении срока действия такого договора.

Сокращение срока действия договора найма допускается при наличии определенных обстоятельств, перечень которых приведен в законе, а также при наличии соответствующего заявления, поданного в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации лицом, с которым был заключен указанный договор.

С 2024 года лица из числа детей-сирот, получившие жилые помещения и заключившие договоры найма специализированных жилых помещений на 5-летний срок, имеют возможность сократить срок действия этих договоров, – пояснила один из авторов законопроекта Марина Левченко. – Сокращение срока даёт возможность проживающим заключить договор социального найма, а в дальнейшем — право на приватизацию жилого помещения по желанию заявителя. Это очень важно, ведь многие сироты уже создали свои семьи, и у них появляется больше возможности улучшить свои жилищные условия.

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Кроме того, летом мы приняли закон, который предусматривает наделение органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или на погашение ипотечного кредита. Все эти меры будут хорошим подспорьем для тех, кто строит свои семьи, строит свое будущее.

Законодательное собрание приняло законопроект в первом и третьем чтениях.