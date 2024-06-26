Вместо квартир дети-сироты смогут получить около 4 млн. 300 тысяч рублей в Ленобласти

Так решили депутаты Законодательного собрания Ленобласти, приняв два взаимосвязанных законопроекта, которые направлены на установление дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Законопроектом «О внесении изменений в областной закон «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» предусматривается возможность сокращения срока действия договора найма специализированного жилого помещения, заключенного с детьми-сиротами, с 5-ти до 3-х лет. Сокращение указанного срока даст им возможность быстрее заключить договор социального найма, а в дальнейшем — приватизировать жилое помещение.

Также в соответствии с указанным законопроектом молодым людям, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет и не обеспеченным жилыми помещениями, предлагается предоставить право на однократное получение за счет средств бюджета Ленинградской области выплаты на приобретение благоустроенного жилья в собственность или на полное погашение ипотечного кредита.

Расчет размера выплаты производится исходя из норматива общей площади жилого помещения не менее 33 квадратных метров и показателя средней рыночной стоимости квадратного метра в Ленинградской области. Согласно предварительным расчетам размер выплаты может составить около 4 млн. 300 тысяч рублей.

Второй законопроект «О внесении изменений в областной закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривает наделение органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или на полное погашение ипотечного кредита.

Депутаты приняли оба законопроекта во втором и третьем чтениях.