Жильцы новостройки в Петербурге пожаловались на черную плесень под обоями в квартире

Обнаружили грибок собственники случайно, когда собака оторвала кусок обоев на стене.
Семья из Петербурга обнаружила в своей новой квартире колонию черной плесени, развивавшейся прямо под обоями.
Как рассказали петербуржцы Мash на Мойке, в новый ЖК на улице Ивана Куликова они заехали в прошлом году. Ничего не предвещало беды, пока питомец не ободрал обои на стене между коридором и ванной. Там, как оказалось, все это время плодился черный грибок.
У других жильцов дома подобных проблем не наблюдалось, однако они жаловались на плохую вентиляцию в квартирах.
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28.11.2024 857