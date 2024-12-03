Жильцы новостройки в Петербурге пожаловались на черную плесень под обоями в квартире

Обнаружили грибок собственники случайно, когда собака оторвала кусок обоев на стене.

Семья из Петербурга обнаружила в своей новой квартире колонию черной плесени, развивавшейся прямо под обоями.

Как рассказали петербуржцы Мash на Мойке, в новый ЖК на улице Ивана Куликова они заехали в прошлом году. Ничего не предвещало беды, пока питомец не ободрал обои на стене между коридором и ванной. Там, как оказалось, все это время плодился черный грибок.

У других жильцов дома подобных проблем не наблюдалось, однако они жаловались на плохую вентиляцию в квартирах.