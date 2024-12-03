Депутаты Ленобласти предлагают увековечить на федеральном уровне память о Ленинградской битве

Сегодня, 3 декабря, депутаты Ленобласти поддержали законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу РФ изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Депутаты Сергей Коняев, Дмитрий Рытов, Сергей Мачинский выступили с законодательной инициативой увековечить на федеральном уровне память о Ленинградской битве 1941-1944 годов.

Авторы законопроекта отмечают огромное значение битвы за Ленинград и предлагают дополнить федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» новой датой – 9 августа – День окончания Ленинградской битвы 1941-1944 годов.

Законодательная инициатива была поддержана парламентариями единогласно. Теперь решение за депутатами Госдумы.

Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 09 августа 1944 года. В ожесточенных сражениях на территории Ленобласти были вовлечены войска Ленинградского и Волховского фронтов, 7-й отдельной армии, кораблей Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской военной флотилии, а со стороны противника – 16-й, 18-й германских армий и почти всей финской армии. Более миллиона военнослужащих были убиты с обоих сторон в ходе ожесточенного сражения.