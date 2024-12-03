Медиков в Ленобласти предлагают поддержать рублем дополнительно

Сегодня в рамках 55-го очередного заседания ЗакСобрания области депутаты приняли обращение к Губернатору региона по совершенствованию мер социальной поддержки в сфере здравоохранения Ленобласти.

Как говорится в обращении, дефицит медицинских кадров остается самой острой проблемой здравоохранения в стране: сегодня в России не хватает порядка 25 тысяч врачей и около 50 тысяч человек среднего медицинского персонала.

В обращении на имя губернатора о дополнительных мерах поддержки медработников, которые помогли бы преодолеть дефицит кадров, депутаты указали девять пунктов, которые касаются увеличения размера выплат медикам и введения дифференцированного подхода к выплатам.

Так в частности предложено внести изменения в ряд постановлений Правительства Ленинградской области и увеличить: размер ежегодной выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей, размер единовременной компенсационной выплаты медработникам со средним медицинским профессиональным образованием, прибывшим (переехавшим) на работу в сельский населенный пункт.

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Депутаты выступают также за увеличение именных стипендий студентам и ординаторам-«целевикам», медикам и фармацевтам, а также увеличение стипендий для будущих медсестер, которые учатся в соответствии с договорами о целевом обучении в подведомственных областному Комздраву учебных заведениях.

Норма о мерах по улучшению для медиков жилищных условий с использованием средств ипотечного кредита (займа) в рамках областной госпрограммы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленобласти» тоже, по мнению депутатов, может быть усовершенствована. Нужно исключить условия о признании медицинских работников первичного звена и скорой медицинской помощи нуждающимися в улучшении жилищных условий по основаниям, установленным Жилищным кодексом РФ для получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и компенсации части расходов на уплату процентов по ипотеке. Также депутаты предлагают увеличить размер таких выплат медиков «первичного звена» и скорой медицинской помощи и ввести для таких работников повышающий коэффициент размеров выплат для удаленных районов области.

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Еще один пункт в обращении касается единовременного пособия выпускникам образовательных организаций, поступивших на работу в «первичное звено» и на скорую помощь. Выплаты предлагается увеличить и не забыть при этом тех выпускников, кто поступил на работу в подведомственные федеральным органам исполнительной власти медицинские организации, участвующие в реализации Терпрограммы ОМС, то есть имеющих прикрепленное население.

Также предложения депутатов касаются увеличения размера компенсации медицинским работникам государственных медорганизаций расходов, связанных с наймом жилых помещений, — предлагается ввести повышающие коэффициенты предельного размера компенсации для районов области, прилегающих к Санкт-Петербургу.

Отдельно депутаты обозначили в обращении меры поддержки для областных медиков, оказывающих психиатрическую медицинскую помощь – им тоже предлагается увеличить социальные выплаты.

И, наконец, в девятом пункте обращения речь идет о дополнительной социальной поддержке работников скорой и тех медиков, которые работают с несовершеннолетними в государственных и муниципальных образовательных организациях, то есть, например, школьных медсестрах. Депутаты высказали мнение о том, что их также нужно дополнительно материально поддержать.

Обращение принято на заседание единогласно.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, целевой набор в медицинские вузы увеличен до 300 студентов в Ленобласти, что должно снизить проблему с кадрами в областных заведениях здравоохранения. Также Александр Дрозденко поручил социальному блоку правительства обеспечить медиков служебным жильем. При этом в регионе сохраняются и другие, действующие сейчас меры поддержки: 1,5 миллиона рублей по программе «Земский доктор», дополнительный миллион для врачей в городах с населением менее 50 тысяч.