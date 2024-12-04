Карлсон анонсировал интервью с главой МИД РФ Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон в соцсетях рассказал, что посетил Москву для записи интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он пообещал опубликовать его в ближайшее время.

«Интервью получилось абсолютно захватывающим», — поделился журналист в тг-канале.

Он также заявил, что посольство США в Киеве запретило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

До этого Такер Карлсон приезжал в Москву в феврале и взял интервью у президента РФ Владимира Путина.