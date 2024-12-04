Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 20 декабря, но это не предопределено, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки (на ближайшем заседании совета директоров — ред.), но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», — сказала она, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».