Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

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ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 20 декабря, но это не предопределено, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Россия, Санкт-Петербург. Деньги.
Фото: baltphoto.ru
«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки (на ближайшем заседании совета директоров — ред.), но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», — сказала она, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».
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26.11.2024 214
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