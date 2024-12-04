Петербуржец, натравивший на прохожих своего питбуля, предстанет перед судом. Пса перевоспитали

В Калининский районный суд Петербурга передано уголовное дело в отношении местного жителя, который натравливал свою собаку на людей. Дальнейшую судьбу пса также будет решать суд.

В мае 2024 года в полицию обратились двое местных жителей, с заявлениями о нападении собаки. Первой жертвой стала женщина, гулявшая с бордер-колли. Хозяин собаки вместо того, чтобы остановить своего питомца, наоборот, подбадривал его. Еще одной жертвой стал мужчина, сделавший замечание хозяину. В ответ мужчина достал аэрозольный баллончик и спустил собаку с поводка. Оба пострадавших получили укушенные раны рук и ног.

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40-летнего владельца пса задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело. Собака была изъята в качестве вещественного доказательства и направлена на перевоспитание сотрудникам Центра кинологической службы ГУ МВД по СПб и ЛО, где и содержится до сих пор. Кинологи отмечают адекватное психическое состояние животного — собака социализирована и контактна, не проявляет агрессию.