В Ленобласти отстрелили волчицу, едва не растерзавшую двух человек

Специалисты обнаружили хищницу недалеко от Подпорожья, куда она и наведывалась на днях.

В пятницу, 29 ноября, в районе Подпорожья была отстрелена волчица, ранее бродившая по улицам города и собиравшаяся напасть на людей.

Как стало известно, хищником оказалась молодая самка, на вид ей около 1,5 лет. Причем ранее зверь неоднократно появлялся в черте города и охотился на домашних животных, которых владельцы оставляли без присмотра.

Специалисты Охотнадзора напоминают жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности и призывают не оставлять домашних животных без присмотра во избежание подобных инцидентов. Работы по регулированию численности волков в регионе продолжаются.