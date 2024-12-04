Почти 500 тонн соли выcыпaли нa дopoги Ленобласти

Минувшей ночью на дорогах Ленобласти работали более 1000 единиц спецтехники и более 3000 сотрудников.

Для борьбы с обледенением использовали 447 тонн соли. Основные трассы прошли проверку отрядов аварийно-спасательной службы Ленобласти. По всем дорогам обеспечен проезд, остановки и общественные территории приведены в порядок.

Видео: администрация Ленобласти.

Сейчас работы ведутся на территории дворов, сообщили в администрации Ленобласти.