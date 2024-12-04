В Ботаническом саду Петербурга внезапно зацвело редкое растение

В Ботаническом саду поделились кадрами цветения Виктории амазонской. По словам специалистов, подобное встречается нечасто.
В оранжерее Ботанического сада Петра Великого произошло необычное событие для начала первого месяца зимы. Там расцвела Виктория амазонская — крупнейшая в мире кувшинка.
Цветение этого растения обычно наблюдается с июля по октябрь. Специалисты отмечают, что позднее цветение — большая редкость. На зиму водные оранжереи закрываются, а Викторию размножают семенами весной.
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04.12.2024 91