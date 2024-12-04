В Ботаническом саду Петербурга внезапно зацвело редкое растение

В Ботаническом саду поделились кадрами цветения Виктории амазонской. По словам специалистов, подобное встречается нечасто.

В оранжерее Ботанического сада Петра Великого произошло необычное событие для начала первого месяца зимы. Там расцвела Виктория амазонская — крупнейшая в мире кувшинка.

Цветение этого растения обычно наблюдается с июля по октябрь. Специалисты отмечают, что позднее цветение — большая редкость. На зиму водные оранжереи закрываются, а Викторию размножают семенами весной.