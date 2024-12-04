Сегодня, 4 декабря, проходит День написания писем Деду Морозу. Считается, что с этого дня взрослые и дети начинают писать и отправлять послания новогоднему волшебнику. Обычно уже с первого дня зимы во многих населённых пунктах Ленобласти начинает работу почта Деда Мороза. Ivbg.ru рассказывает, как отправить письмо Дедушке так, чтобы оно дошло до адресата.

Что представляет собой почта Деда Мороза?

Почта Дедушки Мороза начинает работать с начала декабря. Чтобы отправить письмо и получить от него ответ, необходимо правильно указать все почтовые адреса – свой и Деда Мороза, а также не забыть наклеить марки. Отправить письмо можно в любом отделении «Почты России». Кроме того, в здании почты или возле точек продаж новогодних ёлок часто устанавливают специальные новогодние ящики. Узнать их легко:

Большой размер;

Красивое новогоднее оформление;

Надпись на стенке: «Почта Деда Мороза».

Воспользоваться ими можно до 31 декабря.

Официальный почтовый адрес Деда Мороза: 162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза.

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Куда ещё можно отправить предновогоднее письмо?

Отправить письмо с пожеланиями к новогоднему празднику можно также в Московскую резиденцию российского волшебника. Почтовая служба Деда Мороза в столице отвечает на все поступающие послания. Адрес следующий: 109472, Россия, город Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д, Дедушка Мороз.

Послание можно отправить и в онлайн-формате, воспользовавшись специальной формой. К электронной версии письма есть возможность прикрепить изображение. Ответ придет в течение двух-трёх дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru.

Вся полученная корреспонденция будет участвовать в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».

«Оно должно быть оригинальным, красиво оформленным, а также подходить под критерии одной из номинаций. Всего их пять. Письмо-победитель может быть самым смешливо-веселым, самым модно-современным, самым емко-лаконичным, самым загадочно-таинственным или самым творческо-художественным. Каждая тема открывает широкий простор для детской фантазии и творчества, потому воплощение идеи может быть практически любым», — гласит информация о творческом конкурсе на официальном сайте мэра Москвы.

Что принято писать в послании к Дедушке Морозу?

Самое лучшее письмо — пропитанное искренностью. Однако не стоит забывать, что существуют общепринятые стандарты написания писем. Это касается и новогодних. Как же составить послание Деду Морозу?

Первым делом следует поздороваться. Представиться, указать возраст и место жительства по желанию . Добавить немного информации о себе, своих близких людях, детском садике, школе или работе, а также упомянуть свои увлечения. Рассказать Дедушке, как прошёл год: указать важные события в жизни, поделиться хорошими поступками и личными достижениями. Попросить желаемый подарок, можно несколько. Поздравить Деда Мороза с наступающими праздниками и пожелать ему и Снегурочке здоровья и благополучия. Попрощаться.

По статистике, российский Дед Мороз ежегодно получает свыше 400 тысяч писем и несколько миллионов посланий на электронную почту от детей и тех, кто продолжает верить в чудеса даже повзрослев. Присоединяйтесь к чудесной новогодней традиции!

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