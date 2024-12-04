Владимир Путин озвучил главные экономические показатели РФ в 2024 году

Глава государства выступил на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

В среду, 4 декабря, президент России Владимир Путин выступил перед участниками пленарного заседания форума «Россия зовет!». В ходе обращения глава государства озвучил главные экономические показатели РФ по итогам 2024 года.

Так, инфляция в стране составила 8,8% в годовом выражении. Президент признал, что это высокий уровень, который необходимо сдерживать. В тоже время в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,3%. Тем временем ВВП РФ в период с января по октябрь достиг 4,1%.